PL : Giroud s'en va, Tuchel exige Haaland !

Dans les prochains jours, l’AC Milan devrait officialiser la venue d’Olivier Giroud en provenance de Chelsea.

En manque de temps de jeu depuis trop longtemps, l’attaquant de l’Equipe de France a obtenu le feu vert de Thomas Tuchel pour quitter Chelsea. En quête d’une doublure à Zlatan Ibrahimovic, le Milan AC va rafler la mise. En dépit de son manque de temps de jeu, Olivier Giroud doit être remplacé chez les Blues. Et à en croire les informations recueillies par Bild, c’est un attaquant de classe internationale que Thomas Tuchel souhaite recruter pour compenser le départ de l’ancien Montpelliérain. Associé à Chelsea il y a quelques mois, Erling Haaland est toujours dans le viseur des Londoniens. Bild rappelle qu’une clause de sortie d’environ 75 ME s’activera à partir de 2022, mais que Thomas Tuchel ne veut pas attendre un an de plus pour recruter Erling Haaland.

Clause de départ à 75 ME en 2022

L’entraîneur de Chelsea a fait savoir à ses dirigeants que l’international norvégien du BVB est sa priorité absolue sur cette période de mercato. Reste à voir quelle somme les dirigeants du Borussia Dortmund réclameront pour se séparer de leur meilleur buteur, dont l’agent Mino Raiola avait également rencontré le Real Madrid et le FC Barcelone il y a quelques mois. Il sera aussi intéressant de constater la réaction des autres attaquants au potentiel recrutement d’Erling Haaland. Il y a un an, Chelsea avait notamment recruté Timo Werner, qui a déçu chez les Blues malgré la confiance infinie que lui accorde son entraîneur Thomas Tuchel. Il y a deux semaines, l’agent de l’ex-attaquant de Leipzig n’avait d’ailleurs pas fermé la porte à un départ, tandis que le Real Madrid surveille sa situation au mercato. Le flou est encore épais, mais il est clair que le mercato sera très mouvementé à Chelsea dans les prochaines semaines.