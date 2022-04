PL : Cristiano Ronaldo, son mercato chamboulé par ses buts ?

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

De nouveau buteur contre Chelsea jeudi soir avec Manchester United (1-1), Cristiano Ronaldo pourrait finalement rester chez les Red Devils.

Il y a encore quelques jours, l’avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United semblait grandement incertain. Et pour cause, Erik Ten Hag sera l’entraîneur des Red Devils la saison prochaine et à priori, l’entraîneur néerlandais ne comptait pas sur Cristiano Ronaldo, un joueur dont le profil n’entre pas vraiment dans son plan de jeu. Cela étant, l’international portugais a retrouvé un niveau de performance très élevé ces dernières semaines. Encore buteur face à Chelsea jeudi soir en Premier League (1-1), le Portugais pourrait finalement être retenu par Manchester United. C’est tout du moins le message délivré en conférence de presse par Ralf Rangnick, qui a laissé entendre qu’Erik Ten Hag pourrait changer d’avis au sujet de Cristiano Ronaldo. Et pour cause, tout le monde à conscience dans les travées d’Old Trafford que CR7 reste indispensable grâce à ses buts décisifs et son leadership.

Cristiano Ronaldo finalement retenu par Manchester United ?

« C'est quelque chose dont nous devrions parler entre nous. Erik Ten Hag, le conseil d'administration et moi-même. Cristiano a encore un an de contrat, il est également important de voir et de découvrir ce qu'il veut faire, s’il veut rester. Mais, encore une fois, je n'ai pas pu parler avec Erik jusqu'à présent et par conséquent, cela n'a pas de sens d'en parler maintenant » a lancé Ralf Rangnick avant de poursuivre au sujet de l’avenir de Cristiano Ronaldo. « Je ne parle pas seulement du but qu'il a marqué aujourd'hui, mais aussi de toute sa performance, de son attitude, de la fréquence à laquelle il a aidé dans notre propre moitié. À 37 ans, ce n'est pas normal de faire ça. Il a montré qu'aujourd'hui, s'il joue comme il a joué aujourd'hui, qu'il peut encore être d'une grande aide pour cette équipe » a prévenu l’Allemand, qui tempère donc les rumeurs d’un départ de Cristiano Ronaldo et qui ouvre plus que jamais la porte au Portugais afin que ce dernier poursuive sa carrière à Manchester United la saison prochaine.