PL : Cristiano Ronaldo à Arsenal, le coup de folie

Par Hadrien Rivayrand

Buteur avec Manchester United face à Arsenal samedi dernier en Premier League, Cristiano Ronaldo a fait son match malgré des circonstances personnelles difficiles. On ne peut pas forcément en dire de même pour ses coéquipiers.

Cristiano Ronaldo est revenu l'été dernier du côté de Manchester United avec beaucoup d'ambitions. Le quintuple Ballon d'Or portugais envisageait de lutter pour le titre en Premier League et d'aller le plus loin possible en Ligue des champions. Mais force est de constater que les Red Devils sont très loin du compte. Le parcours européen s'est arrêté brutalement face à l'Atlético Madrid en huitièmes de finale et le club ne devrait même pas jouer la Ligue des champions la saison prochaine. La défaite samedi contre Arsenal (1-3) fait en effet très mal à Manchester United. Cristiano Ronaldo a pourtant marqué et fait le travail. Mais ce n'était pas assez pour les hommes de Ralf Rangnick, trop fébriles collectivement et individuellement pour espérer quoi que ce soit à l'Emirates. Du côté de certains observateurs, on espère voir CR7 décamper de Manchester United. Le célèbre journaliste anglais Piers Morgan veut le voir à... Arsenal !

Arsenal, le match parfait pour Ronaldo

🥀 Buteur contre Arsenal, Cristiano Ronaldo a dédié sa 100ème réalisation en Premier League à son fils, décédé en début de semaine. pic.twitter.com/KhzjD2YMOK — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 23, 2022

En cette fin de saison, les fans de Manchester United pleurent, mais ceux d'Arsenal jubilent. Après des années de disette, les Gunners sont proches de finir dans le Big 4 de Premier League. En cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions, les fans veulent du lourd concernant le recrutement. Le journaliste star Piers Morgan, proche d'Arsenal, veut lui voir Cristiano Ronaldo quitter les "arrogants" de United pour rejoindre les hommes de Mikel Arteta. « Savez-vous ce que je ferais si j'étais entraîneur d'Arsenal ? J'irais chercher Cristiano Ronaldo. J'ai eu cette conversation avec lui la semaine dernière. J'ai dit "viens à Arsenal". (...) Sur le papier, United a des joueurs beaucoup plus talentueux et des joueurs beaucoup plus expérimentés, mais ils n'ont pas la bonne attitude. L'attitude mentale est choquante. Arsenal a des gars jeunes, affamés, vraiment prometteurs qui ont une bonne attitude. S'il ne reste pas à United, je le prendrais en un clin d'œil. Mon message à ces jeunes stars de United est que vous êtes talentueux, mais vos ego sont hors de contrôle et vous devriez demander conseil à Ronaldo. (...) Il y a une arrogance à propos de ces joueurs que nous n'avons pas à Arsenal », a livré le consultant. Comme on dit, l'espoir fait vivre, mais Cristiano Ronaldo a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait surprendre ses fans, lui qui était tout proche de signer à Manchester City l'été dernier.