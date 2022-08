PL : Cristiano Ronaldo quitte Manchester United, quel choc

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

De retour à Manchester United après avoir manqué le début de la préparation, Cristiano Ronaldo est sur le départ comme jamais.

Son retour à l’entraînement et sa participation au match amical de Manchester United dimanche contre le Rayo Vallecano devaient mettre un terme aux spéculations sur son avenir. C’est finalement tout l’inverse qui s’est produit et ce lundi, le départ de Cristiano Ronaldo ne fait plus aucun doute à Manchester United. Et pour preuve, seul joueur remplacé à la mi-temps du match par Erik Ten Hag, le Portugais a été pris en photo à la sortie d’Old Trafford… avant la fin du match entre son équipe et le Rayo Vallecano. Plus que jamais, le divorce semble consommé entre la star portugaise et Manchester United alors que CR7 fait des pieds et des mains pour quitter le club mancunien depuis près d’un mois, désireux de trouver un club qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

Cristiano Ronaldo ne cache plus son agacement

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

The Times révèle en Angleterre que Cristiano Ronaldo n’a absolument pas apprécié d’être remplacé dès la mi-temps du match amical contre le Rayo Vallecano, raison pour laquelle il a rassemblé ses affaires avant de quitter le stade, tandis que ses coéquipiers étaient encore sur le terrain. Plusieurs fans ont immortalisé la scène de la sortie du stade de Cristiano Ronaldo, lequel était en compagnie d’un autre joueur portugais de Manchester United en la personne de Diogo Dalot, qui ne figurait pas dans le groupe retenu par Erik Ten Hag pour ce match. Interrogée par le Times, la direction de Manchester United n’a pas souhaité faire de commentaire au sujet de ce nouvel incident dans la préparation perturbée de Cristiano Ronaldo, qui avait déjà manqué la reprise de l’entraînement et qui agite Manchester United en coulisses depuis la prise de fonctions d’Erik Ten Hag. Pour tenter de calmer la polémique, Cristiano Ronaldo s’est dit « heureux d’être de retour » dans un tweet publié dans la soirée de dimanche. Mais son départ du stade avant la fin du match sonne le divorce de manière définitive avec Manchester United, qui va devoir s’activer pour lui trouver une porte de sortie au plus vite.