Cristiano Ronaldo prend une claque de plus

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Ce dimanche, Manchester United fait sa première sortie à Old Trafford sous les ordres d'Erik ten Hag, ce sera contre le Rayo Vallecano. Un match que Cristiano Ronaldo va jouer.

De retour à l’entraînement cette semaine, après de longues semaines à travailler physiquement seul de son côté au Portugal, Cristiano Ronaldo va voir de quelle manière les supporters mancuniens l’accueilleront ce dimanche, mais CR7 l’a bien compris, du côté des dirigeants anglais on ne semble pas vouloir lui céder. Décidé à quitter les Red Devils un an seulement après son incroyable come-back en Premier League, la star portugaise n’a pas eu son bon de sortie et pour l’instant il fait le boulot. A Carrington, et après une réunion avec le board de Man Utd et son agent, Cristiano Ronaldo ne s’est pas ménagé, ce qui lui vaut d’être dans le groupe de son nouvel entraîneur pour le match contre le club espagnol. Dans les coulisses, cela ne bouge plus beaucoup, et si CR7 veut partir, il sait bien que les grands clubs ne sont plus tentés. Dernier en date à mettre un petit tacle au joueur portugais, le patron du FC Barcelone.

Lewandowski suffit au FC Barcelone

Evoquant le recrutement de Robert Lewandowski, et la possibilité murmurée de voir Cristiano Ronaldo s’engager avec le Barça, Joan Laporta n’a pas hésité à livrer le fond de sa pensée. « Il y a toujours beaucoup de rumeurs à cette période. Mais à la fin, la vérité est que nous voulions vraiment Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo est un très bon professionnel et il est toujours aussi en forme, je n’ai aucun doute. C'est un joueur très ambitieux et compétitif et je suis sûr qu'il a beaucoup d’offres, mais je le redis, nous voulions Lewandowski et seulement lui », a expliqué le président du Barça, qui réfute l’idée même de voir l’ancienne star du Real Madrid porter le maillot du club catalan. Ces derniers jours, on évoquait notamment Naples, même si Aurélio de Laurentiis a lui calmé tout le monde. Les temps sont durs pour Cristiano Ronaldo.