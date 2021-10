Officiel : Newcastle racheté par l'Arabie Saoudite !

Dans les petits papiers depuis plusieurs mois, la vente du club de Newcastle au fonds souverain d'Arabie Saoudite est désormais officielle. En effet, ce jeudi, la ligue anglaise a annoncé la nouvelle dans un communiqué : « Le club a été vendu au consortium avec effet immédiat. La Premier League a désormais reçu des assurances juridiquement contraignantes que le Royaume d'Arabie saoudite ne contrôlera pas Newcastle United ».

De leur côté, les Magpies ont le sourire après ce rachat. « L'annonce d'aujourd'hui est la conclusion d'un processus approfondi et détaillé qui a permis au groupe d'investissement de parvenir à un accord qui profite à toutes les parties prenantes et laissera Newcastle United bien placé pour poursuivre une stratégie claire et à long terme », a expliqué le club de PL. D'après les médias locaux, le consortium saoudien, mené par le prince héritier Mohammed ben Salmane, aurait déboursé 352 millions d'euros pour racheter 80 % des parts de l'avant-dernier du championnat anglais. Grâce à cela, Newcastle va devenir l'un des clubs les plus riches au monde, avec le PSG ou Manchester City.

🤝 An investment group led by the Public Investment Fund, and also comprising PCP Capital Partners and RB Sports & Media, has completed the acquisition of 100% of Newcastle United Limited and Newcastle United Football Club Limited from St. James Holdings Limited.



