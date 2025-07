Officiel ‍: Madueke signe à Arsenal pour 58 ME

C’est un transfert très contesté y compris dans les rangs des Gunners, mais Noni Madueke est passé chez l’ennemi. L’ailier anglais quitte Chelsea pour rejoindre Arsenal pour la somme de 58 millions d’euros, bonus compris. Un transfert très élevé pour le joueur formé en partie au PSV Eindhoven, et qui n’avait pas réussi à pleinement s’imposer à Chelsea malgré sa signature pour 35 ME en janvier 2023.

Noni Madueke has today departed the Blues on a permanent deal.



We thank Noni for his efforts during his time at Chelsea.