Officiel : Erik Ten Hag nouvel entraineur de Manchester United

Par Guillaume Conte

Manchester United a annoncé qu’Erik Ten Hag, actuellement en charge à l’Ajax Amsterdam, sera le futur entraineur des Red Devils.

Il prendra la suite de Ralf Rangnick, qui n’était venu en cours de saison que pour terminer la saison actuelle avec MU. L’entraineur néerlandais devance donc Mauricio Pochettino, l'entraineur du PSG, qui était l’autre nom fréquemment annoncé pour essayer de replacer Manchester United sur la carte du football anglais.

🇳🇱👔



The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

Ten Hag, dont la signature est sujette à l’obtention de son visa, s’est engagé jusqu’en juin 2025, avec une option pour une année supplémentaire. « C’est un grand honneur d’être nommé manager de Manchester United et je suis terrible excité par le challenge à venir. Je connais l’histoire de ce grand club et la passion des fans, et je suis absolument déterminé à développer une équipe capable de ramener les succès que Manchester mérite », a fait savoir celui qui quittera donc l’Ajax Amsterdam en fin de saison.