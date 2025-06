Nkunku au coeur d'un échange fou avec Man United

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Christopher Nkunku n'imagine plus un avenir à Chelsea et veut plus que jamais quitter le club londonien. Il pourrait toutefois rester en Premier League.

Chelsea attendait sûrement mieux de sa collaboration avec Christopher Nkunku. Et le sentiment est réciproque. Mais force est de constater que toutes les parties sont dans une impasse. L'ancien du PSG compte son temps de jeu depuis l'arrivée d'Enzo Maresca, qui ne veut pas miser sur lui. Compte tenu de la situation mais aussi du fait de la prochaine Coupe du monde 2026 qui pointe le bout de son nez, Nkunku est à la recherche d'un nouveau challenge. Et il se pourrait bien qu'il soit au coeur d'un énorme échange avec Manchester United, qui cherche aussi à réaliser de belles affaires.

Nkunku parti pour rester en Premier League ?

Selon les informations du Telegraph, Chelsea et Manchester United ont récemment démarré des négociations pour envisager un échange entre Nkunku et Alejandro Garnacho. L'Argentin veut également quitter les Red Devils et pourrait donc envisager une arrivée à Londres. Reste à savoir si une compensation financière aurait aussi lieu dans l'échange mais l'idée fait son chemin. Christopher Nkunku pourrait donc trouver chaussure à son pied rapidement, tout comme un Garnacho pas satisfait de sa situation sous Ruben Amorim.

A noter qu'outre l'Argentin, Chelsea est aussi en négociations avec le Borussia Dortmund pour récupérer Jamie Gittens. Les Blues retrouveront la saison prochaine la Ligue des champions et la direction anglaise veut avoir le meilleur effectif possible pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. L'heure des recrutements ratés est peut-être terminée, avec un Chelsea qui veut cibler ses besoins. Sans doute que Manchester United, dans une situation similaire au niveau de son recrutement, veut faire de même. Nkunku a une revanche à prendre et un nouveau visage à montrer. Il pourrait faire partie du renouveau de Manchester United, même si les Mancuniens ne disputeront aucune coupe d'Europe la saison prochaine.