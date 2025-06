Zabarnyi à Chelsea, catastrophe au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a plus que des vues sur le joueur de Bournemouth, Ilya Zabarnyi. Le défenseur ukrainien veut rejoindre les champions d'Europe mais son club n'arrive pas à s'entendre financièrement avec les Parisiens.

Si le Paris Saint-Germain est actuellement concentré sur sa Coupe du monde des clubs, la direction du club de la capitale avance ses pions dans certains dossiers liés au mercato. Il n'est un secret pour personne qu'Ilya Zabarnyi est une grande priorité pour le PSG. L'Ukrainien est jugé comme une valeur sûre en défense et parfaitement capable d'apporter sa pierre à l'édifice de Luis Enrique. Mais voilà, Bournemouth est dur en affaire et veut près de 70 millions d'euros pour lâcher Ilya Zabarnyi. Une somme trop élevée pour les champions d'Europe, qui veulent dépenser moins sur cette piste. L'affaire traine depuis quelques jours et certains clubs veulent en profiter pour rafler la mise, notamment en Premier League.

Zabarnyi et le PSG, attention à la catastrophe

Selon les informations de Graeme Bailey pour TBR, Chelsea a récemment contacté Bournemouth. Enzo Maresca adore le profil de Zabarnyi et le veut dans son équipe. Sa direction est au travail pour prendre la température avec les Cherries. A noter qu'outre Chelsea, Newcastle est aussi dans le coup depuis quelques heures. Les deux clubs anglais ont une grande marge de manoeuvre financière et pourraient donc s'aligner sur le montant demandé par Bournemouth.

Zabarnyi privilégie toujours pour le moment l'offre du PSG et espère que la situation se décantera vite entre les équipes concernées. Il voudrait même pouvoir évoluer en Coupe du monde des clubs si les champions d'Europe se qualifient pour le prochain tour. Des champions d'Europe qui vont devoir se dépêcher pour boucler le deal avec Bournemouth, sous peine de voir un des joueurs les plus cotés à son poste en Europe leur échapper de justesse. Et nul doute que le club anglais n'aura aucun souci pour le vendre au plus offrant, évitant ainsi le PSG à se bouger concrètement au niveau financier.