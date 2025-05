MU vise Grealish, City lui offre

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Cet été, le mercato promet d'être bouillant dans certains clubs. Manchester City a notamment en tête l'idée de dégraisser son effectif afin de repartir sur de nouvelles bases.

Manchester City s'apprête à achever une saison bien galère. Le club entraîné par Pep Guardiola ne remportera aucun titre et n'est même pas encore totalement assuré de participer à la prochaine Ligue des champions. L'entraîneur espagnol est conscient des lacunes de son effectif actuel et veut passer un coup de balai cet été lors du marché des transferts. Si on sait déjà que Kevin De Bruyne ne sera pas conservé, Manchester City ne s'opposera pas non plus au départ de Jack Grealish en cas de belle offre. L'Anglais, plus que décevant cette saison, ne manquera pas d'opportunités pour rebondir au plus haut niveau. Et il se pourrait bien qu'il trahisse les Skyblues...

Grealish prêt à changer de couleurs ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jack Grealish (@jackgrealish)

Ces dernières heures, le journaliste Miguel Delaney affirme en effet que Manchester United est plus qu'intéressé par la possibilité de signer Grealish cet été. Les Red Devils devront réaliser de belles affaires et souhaitent notamment apporter de l'expérience à leur équipe. L'Anglais, qui doit se relancer et qui connait bien les exigences du foot anglais, pourrait donc trouver son bonheur dans l'autre club de Manchester. Jack Grealish est encore sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2027. Il est estimé à un peu moins de 40 millions d'euros par les Skyblues, soit trois fois moins que sa valeur d'achat en 2021 (120 ME). Si City ne forcera pas son transfert, qui plus est chez un rival, une demande officielle de départ de la part de Grealish pourrait faciliter les négociations. A noter que The Times annonce qu'une enveloppe d'au moins 118 millions d'euros à dépenser sera disponible pour Ruben Amorim afin de se renforcer lors de la prochaine fenêtre de mercato. Le temps n'est plus à l'erreur du côté des pensionnaires d'Old Trafford.