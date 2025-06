MU pète un plomb et lâche 71 millions d’euros

Manchester United est déchainé et enchaine les gros transferts en ce mois de juin. Une nouvelle offre dingue vient de tomber.

La Premier League est un autre univers en terme de transfert. Ailier très en verve de Brentford, Bryan Mbeumo a obtenu l’accord de son club pour partir en cas de belle offre cet été. Il y en aura une. En effet, Manchester United avait effectué une première approche en début de semaine à hauteur de 60 millions d’euros, ce que le club londonien avait refusé. Les Red Devils sont bien connus pour ne pas hésiter à miser gros et le piège s’est vite refermé. ESPN annonce une deuxième offre ce vendredi après-midi, qui se monte à 71 millions d’euros, dans une proposition qui comprend des bonus.

Who cares about Benjamin Šeško yet we’ve this Bryan Mbeumo on our hands? #MUFC pic.twitter.com/CCX7eya7Yf