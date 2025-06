Enorme coup dur pour Manchester Utd

Après une saison cauchemardesque, Manchester United va devoir se reconstruire. Les Red Devils ont terminé à la 15e place de Premier League et ont perdu la finale de Ligue Europa face à Tottenham. Sur ce mercato, Ruben Amorim pourrait perdre son maitre à jouer, Bruno Fernandes.

Manchester United pourrait continuer de tout perdre cette saison. Après l’une des pires saisons sportives de son histoire, les Red Devils sont sur le point de voir leur capitaine Bruno Fernandes les quitter. Le Portugais de 30 ans est courtisé par l’Arabie Saoudite qui a fait une offre mirobolante pour s’attacher ses services. Le milieu offensif de 30 ans est l’une des seules lumières dans l’obscurité mancunienne depuis plusieurs saisons. Lors de cet exercice 2024/2025, Bruno Fernandes a inscrit 19 réalisations et délivré 20 passes décisives en 57 matchs avec les Red Devils. Une nouvelle saison réussie, peut être sa dernière en Angleterre.

🚨 Al-Hilal now believe an agreement with Bruno Fernandes is close after a week of positive meetings.



Fernandes is currently deliberating with his family. A key factor in whether Fernandes agrees will be if the move is also right for his family. It will be more than just a… pic.twitter.com/9Ptr7r5otX