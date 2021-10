MU humilié par Liverpool, Paul Pogba pète les plombs

C’est une humiliation rare dans sa riche histoire que vient de subir Manchester United. Dans le choc face au voisin et rival de Liverpool, les Red Devils ont pris complètement l’eau, s’inclinant 0-5 à Old Trafford.

Un match qui devrait marquer la fin de règne d’Ole Gunnard Solskjaer, qui était déjà très contesté après le début de saison timide de Manchester United. Il semble impossible de voir le technicien norvégien garder sa place après une telle déculottée. De son côté, Mohamed Salah s’est fait plaisir avec un triplé contre des Mancuniens réduits à 10. De quoi fair péter un plomb à Paul Pogba. Entré en jeu à la pause, Paul Pogba a été expulsé 15 minutes plus tard pour un énorme tacle sur Naby Keita, sorti sur civière. Le Français a littéralement pété les plombs en voyant son équipe couler, et il risque d’écoper d’une lourde suspension.

De son côté, Cristiano Ronaldo n’a rien pu faire dans ce match à sens unique et qui permet aux Reds de revenir à un point de Chelsea en tête du classement. Les fans de Liverpool ont en tout cas profité du spectacle jusqu’au bout, chantant même pour le maintien de Solskjaer à MU, histoire de faire comprendre que c’était si facile que ça de battre le rival tant que le Norvégien était en poste. De nombreux supporters des Red Devils n’ont toutefois pas pu entendre ces chants, car le stade de Manchester United a été déserté par une partie des fans locaux bien avant la fin de la rencontre.

Some Manchester United fans have already seen enough...



📺 The second half is underway now on Sky Sports Premier League as Liverpool now take a 5-0 lead at Old Trafford...