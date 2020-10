Mercato : Cavani vers Manchetser United, coucou le PSG !

Dans : Premier League.

Edinson Cavani a enfin trouvé un club ! L’ancien Parisien va s’engager pour deux saisons avec Manchester United et retrouvera très prochainement le PSG en Ligue des Champions.

Edinson Cavani (33 ans) va très vite retrouver le PSG. Pas avec la tunique parisienne mais celle d’un autre grand d’Europe. Celle d’un club qui affrontera les Rouge et Bleu en phase de groupes de la prochaine Ligue des Champions et qui avait plongé le club de la capitale en plein cauchemar un soir de mars 2019, Manchester United. El Matador va désormais porter les couleurs de MU. A s’en référer aux informations du sérieux média ESPN, le clan de l’Uruguayen et le club anglais ont conclu un accord cet après-midi pour un contrat de deux saisons. Une nouvelle va permettre à l’intéressé de retrouver la compétition sept mois après avoir disputé son dernier match en compétition officielle, c’était avec Paris en mars contre le Borussia Dortmund (2-0).

ESPN ajoute que l’avant-centre passé par Palerme et le Napoli se rendra ce dimanche du côté de Manchester pour y passer sa visite médicale. La signature de son contrat interviendra, elle, d’ici lundi. Edinson Cavani peut enfin souffler. Cette arrivée plus qu’imminente marque la fin d’une période de recherches intense. Après son arrivée avortée au Benfica, il y a eu des intérêts de l’Atlético de Madrid, la Juventus ou encore le Real Madrid, a qui il s’était proposé, tout comme le FC Barcelone. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG peut espérer avoir sa dernière ovation au Parc des Princes, ce que la pandémie de coronavirus lui avait enlevé avant la fin de la saison dernière. Ce sera le 2 décembre, jour de l’avant-dernière journée de C1, soir où il évoluera dans le camp adverse.