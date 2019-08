Mercato : 90ME, Maguire devient le défenseur le plus cher de l'histoire

Dans : Premier League, Mercato, Foot Europeen.

C'est probablement l'un des transferts les plus étonnants de ce mercato en Premier League, non pas concernant le joueur, mais plutôt pour le montant de l'opération. En effet, Manchester United a officialisé lundi midi la signature de Harry Maguire, le défenseur de Leicester, pour la somme de 90ME. Le joueur, qui a signé pour six ans avec une option pour une saison supplémentaire chez les Red Devils, devient le défenseur le plus cher de l'histoire.