Manchester United ‍: Ruben Amorim vide son casier

Par Guillaume Conte

Rien ne va plus à Manchester United, dans le bas du ventre mou de Premier League et qui n'a pas pu sauver sa saison en Europa League. Ruben Amorim est prêt à jeter l'éponge.

« Une saison pourrie ». C’est ainsi qu’Alejandro Garnacho a résumé l’exercice que vient de vivre Manchester United, battu en finale d’Europa League par Tottenham (1-0), ce mercredi soir en Espagne. Son entraineur ne dira pas le contraire. Après avoir claqué la porte du Sporting Portugal alors que le club lusitanien marchait sur l’eau, Ruben Amorim n’a pas réussi à inverser la tendance à Manchester United malgré des investissements colossaux. Un bilan terrible en Premier League, une absence de titres qui continue à faire jaser, et une équipe incapable de se mettre au niveau quand celui-ci s’élève. Le Portugais ne se donnait aucune excuse après la défaite contre les Spurs, et avouait que le Board pouvait très bien le virer sans ménagement, ce qui ne serait pas scandaleux à ses yeux.

Amorim promet de ne pas réclamer un centime

⚪️ Tottenham are your 2025 Europa League champions 🏆#UELfinal pic.twitter.com/m4HFhxrZxY — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 21, 2025

« Ce n’est pas le moment de me défendre. Ce n'est pas mon style, je ne peux pas le faire. C'est vraiment difficile pour moi. Je n'ai donc rien à montrer aux supporters, ni à leur dire: ‘Je vais m'améliorer grâce à ça, j'ai ces problèmes…’ Je ne ferai rien. Pour l'instant, il s'agit d'un peu de confiance. On verra bien. Je suis toujours ouvert: si la direction et les supporters estiment que je ne suis pas le bon, je partirai le lendemain sans même parler d’indemnités. Mais je ne démissionnerai pas. J'ai vraiment confiance en mon poste. Comme vous pouvez le constater, je ne changerai rien à ma façon de faire », a promis l’entraineur portugais, qui a pour le moment toujours la confiance de ses dirigeants. Mais ces derniers sont clairement à court de solution, après avoir enchainé les entraineurs ces dernières années.