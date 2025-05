EL ‍: Tottenham s'offre Man United et une place en C1

Dans : Europa League.

Par Mehdi Lunay

Finale de l’Europa League :

San Mames (Bilbao)

Tottenham-Manchester United 1-0

But : CSC de Shaw (42e)

Dans une finale décevante sur le plan technique, Tottenham a su trouver la faille sur un but chanceux pour battre Manchester United 1-0. Les Spurs stoppent leur disette de titres et joueront la Ligue des champions, au contraire de Manchester United.

Bilbao offrait l'une des finales européennes les plus atypiques de l'histoire entre le 16e de Premier League Manchester United et le 17e Tottenham. Un classement sévère pour deux équipes qui ont lâché leur championnat depuis longtemps. Cependant, la première période démontrait que ce classement n'était pas totalement usurpé. Le déchet technique était très important et les occasions finalement peu nombreuses. Les Spurs prenaient les devants juste avant la pause sur un but gag. Shaw déviait involontairement du bras un centre destiné à Johnson, surprenant Onana.

LES SPURS FRAPPENT EN PREMIER DANS CETTE FINALE ! ⚡️



C'est Luke Shaw qui marque contre son camp et Manchester United est mené à la pause 🫨#UELFinal pic.twitter.com/xxbPPLsiYN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) May 21, 2025

Après la pause, Manchester United accélérait et faisait le siège du but londonien. Tottenham reculait et attendait un peu trop. L'attaque mancunienne était toutefois assez stérile. Le gardien de Tottenham Vicario faisait très peur à son public en ratant une sortie aérienne. Van de Ven sauvait sur sa ligne de manière spectaculaire (68e). Le portier italien était plus efficace dans les arrêts de jeu pour détourner une tête de Shaw (90e+7).

Tottenham l'emportait finalement 1-0 pour remporter son premier trophée depuis 2008. C'est la troisième C3 du club londonien, la première depuis 1984. Tottenham sera le sixième club anglais en Ligue des champions la saison prochaine. De son côté, Manchester United ne jouera aucune coupe d'Europe et conclut sa saison catastrophique avec une dernière fausse note.