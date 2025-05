Man United coule à pic, le Qatar tient sa revanche

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United a mis fin ce week-end à une saison catastrophique. Les Red Devils comptent bien rectifier le tir cet été afin de repartir sur de nouvelles bases lors du prochain exercice.

Manchester United a tout perdu cette saison malgré ses ambitions élevées. Cet été lors de l'intersaison, pas mal de changements auront lieu chez les Red Devils. Ineos, qui est récemment entré dans le capital du club, devrait investir. Jim Ratcliffe est déjà mis sous pression par certains supporters et observateurs du club mancunien, qui veulent une révolution. Surtout que le Qatar était aussi chaud pour racheter Manchester United il y a quelques mois. Mais Ratcliffe avait finalement eu gain de cause. D'ailleurs, le Qatar ne prévoit plus de faire un geste pour aider les Red Devils.

Le Qatar ne veut plus rien entendre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester United (@manchesterunited)

Selon les informations du Daily Mirror, Jassim bin Hamad al-Thani ne veut en effet plus entendre parler des pensionnaires d'Old Trafford. Il faut dire que son offre de plus de 5 milliards d'euros pour racheter United n'avait pas fait mouche. De plus, Ineos n'a pas du tout prévu de se désengager des Red Devils. Pour rappel, l'année dernière, les détails du « Projet Ruby », le grand plan des Qataris pour ramener United au sommet, ont été dévoilés. Il prévoyait un nouveau stade et une reconstruction financée par une fortune XXL, avec un mélange de légendes de United et de dirigeants sportifs réputés. Malgré sa saison très décevante, le club anglais disposera d'environ 118,7 millions d'euros pour se renforcer cet été d'après The Guardian. Attention à ne plus répéter les erreurs du passé. Des erreurs qui coûtent déjà cher. La saison prochaine, United ne disputera aucune coupe d'Europe après avoir perdu la finale de la Ligue Europa et terminé 15e de Premier League.