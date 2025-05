Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Manchester United touche le fond en Angleterre, et le changement récent d'actionnaire n'a rien arrangé. Au contraire, le club continue de plonger à tous les niveaux.

Le « glow down » (la dégradation flagrante) de Manchester United depuis le départ de Sir Alex Ferguson ne semble jamais en finir. Les Red Devils touchent le fond à chaque saison, avec désormais une présence dans les dernières places de Premier League, même si la relégation a été facilement évitée, et des performances moribondes malgré des dépenses impressionnantes sur le plan financier. La défaite en finale d’Europa League contre Tottenham empêche tout retour en Ligue des Champions, et ce revers symbolise parfaitement la chute permanente du club anglais ces dernières années.

L'action perd la moitié de sa valeur

En 2023, les Glazer ont mis le club en vente et le Qatar était chaud pour rafler la mise, avec une offre importante mais une seule condition : prendre 100 % du contrôle de MU. Finalement, les Américains ont préféré céder une partie du club à Sir Jim Ratcliffe, le roi de la pétrochimie qui avait déjà tenté sa chance à Nice par le biais de sa société INEOS. Au moment du rachat, INEOS avait déboursé 26 dollars par action, coiffant ainsi le Qatar. Deux ans plus tard, la chute devient interminable et la défaite contre Tottenham a provoqué une nouvelle baise de 8 % de l’action de Manchester United, qui est désormais à 13,5 dollars. L’action a donc baissé de moitié depuis le rachat, et la perte financière qui en découle est estimée à 1,7 milliard de dollars souligne Sky Sports.

Du côté des supporters de Manchester United, si l’arrivée de Ratcliffe avait au départ été vue d’un bon oeil, ce n’est plus du tout le cas et on se dit clairement qu’avec le Qatar aux commandes, leur club ne se ferait pas humilier chaque week-end. « La gestion de ce club devient ridicule », « Pourquoi ne pas avoir laissé le club au Qatar, il n’y aurait déjà plus de dette », « Ratcliffe va pouvoir racheter le reste des parts à moindre coût », « Glazer aurait du vendre aux Qataris », « quel gâchis » ont pesté les supporters de Manchester United, pour qui le problème est néanmoins plus profond. Car malgré des investissements copieux, il n’y a toujours pas d’équipe sur pied pour lutter pour les premières places de Premier League ces dernières années.