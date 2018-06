Man City : Accusé de racisme par Yaya Touré, Pep Guardiola répond

Dans : Premier League, Foot Europeen.

Accusé d'être un raciste par Yaya Touré, Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a répondu avec tact.

« Il fait semblant de ne pas avoir des problèmes avec les joueurs de couleur, car il est trop intelligent pour se laisser piéger. Il ne l'avouera jamais, mais le jour où il alignera une équipe au sein de laquelle on retrouvera cinq Africains, pas des naturalisés, promis, je lui enverrai un gâteau ». La semaine dernière, dans les colonnes de France Football, Yaya Touré s'était complètement lâché à propos de Pep Guardiola. L'accusant d'être raciste, le milieu de terrain ivoirien n'a donc pas mâché ses mots envers l'entraîneur espagnol, qui l'a poussé sur le banc des remplaçants depuis son arrivée à Manchester City en 2016 avant de le laisser partir libre à l'issue de la saison dernière. L'ancien coach de Barcelone et du Bayern Munich a donc dû sortir de ses gonds pour lui répondre.

« C'est un mensonge, il le sait... Nous avons été ensemble durant deux ans et c'est simplement maintenant qu'il dit cela. Il ne me l'a jamais dit en face. Il a eu 365 jours puis 365 autres jours pour me faire part de son sentiment », a balancé, sur la chaîne espagnole TV3, Guardiola, qui souligne forcément que l'Ivoirien a laissé passer deux ans sans jouer tout en étant grassement payé, avant de lancer ces accusations tout de même très lourdes.