L’Arabie Saoudite offre 70 ME à Chelsea

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Homme fort de Chelsea et de la sélection espagnole, Marc Cucurella suscite un vif intérêt d’Al-Nassr. Le club saoudien prépare une offre de 70 millions d’euros à Chelsea pour s’offrir le latéral gauche de 27 ans.

Comme chaque été, Chelsea est l’un des principaux acteurs du mercato en Europe. Les Blues se font surtout remarquer par leurs achats compulsifs, mais ils pourraient aussi boucler quelques ventes au prix fort. Noni Mukiele ou encore Djordje Petrovic ont par exemple été transférés à Arsenal et à Bournemouth, respectivement pour 55 et pour 29 millions d’euros. Un autre gros départ n’est pas à exclure, mais il serait nettement plus préjudiciable pour Enzo Maresca. Selon les informations du site Fichajes, Chelsea a de fortes chances d’être attaqué par Al-Nassr pour Marc Cucurella.

Titulaire indiscutable des Blues et de la sélection espagnole au poste de latéral gauche, l’ancien joueur de Brighton est la priorité du club de Cristiano Ronaldo. Le média affirme qu’une offre colossale à hauteur de 70 millions d’euros est en préparation pour le défenseur de 27 ans, sous contrat avec le club londonien jusqu’en 2028. Un tel montant ferait sans doute réfléchir plus d’un club mais Chelsea a peu de chances d’accepter de se séparer de Cucurella.

Al-Nassr s'attaque à Cucurella

D’abord car le défenseur espagnol a été acheté pour une somme équivalente en 2022 (65 millions d’euros en provenance de Brighton) et surtout car il s’est imposé ces derniers mois comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Une telle vente n’aurait donc aucun sens pour Chelsea, mais c’est peut-être le joueur qui fera basculer le dossier. Car à n’en pas douter, Al-Nassr va proposer à Marc Cucurella un pont d’or, avec un salaire encore plus important que celui -déjà colossal- qu’il perçoit en Premier League. L’état-major de Chelsea va donc devoir poser les barbelés et peut-être offrir à son joueur une revalorisation salariale pour le conserver tandis qu’Al-Nassr a bien l’intention de tenter le coup à fond.