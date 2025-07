Chelsea ‍: Cole Palmer refuse de signer et plaque tout

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Eté mouvementé pour Cole Palmer, qui a connu la réussite sur le plan sportif, mais d'autres évènements moins heureux sur le plan personnel.

Révélation de ces deux dernières saisons à Chelsea, désormais international anglais et même champion du monde des clubs après avoir martyrisé la défense du PSG, Cole Palmer a le vent en poupe. La superstar des Blues profite désormais pleinement de ses vacances à 23 ans, et a dignement fêté aux Etats-Unis puis à Ibiza, sa fin de saison en boulet de canon. Il a aussi fait un passage remarqué par l’ile de St Kitts, d’où son grand père est originaire, et dont il s’est fait remettre le maillot de l’équipe nationale. Mais dans une autre ile, en Espagne, à Ibiza plus précisément, que Cole Palmer se remet de ses émotions, positives comme négatives. En effet, il s’y rendait pour la première fois sans sa petite amie Connie Grace, avec qui il était en couple depuis un an, même s’ils se connaissaient depuis leur première rencontre à l’âge de 17 ans.

Cole Palmer parties in Ibiza just days after he and girlfriend Connie Grace unfollowed each other on social media 🤔☀️ pic.twitter.com/Ipsa2cxH5y — Mail Sport (@MailSport) July 23, 2025

Les deux tourtereaux sont désormais séparés, et se sont désabonnés réciproquement des réseaux sociaux. Selon la presse spécialisée, la jeune esthéticienne aurait demandé le joueur de Chelsea en mariage, et ce dernier aurait refusé, s’estimant trop jeune pour s’engager aussi sérieusement. Connie Grace a réfuté cette version mais la seule certitude est qu’il n’y a pas de fiançailles en vue donc pour le joueur de Chelsea, désormais célibataire. Cole Palmer n’a pas réagi à la nouvelle, expliquant simplement qu’il souhaitait surtout se consacrer à sa carrière sportive, et dans un premier temps à des vacances bien méritées à Ibiza.