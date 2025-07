Ekitike signe à Liverpool pour 95 ME

Dans : Premier League.

Par Corentin Facy

Tout est bouclé pour la signature de Hugo Ekitike à Liverpool. Selon les informations de Fabrice Hawkins, spécialiste du mercato pour RMC, le buteur français de 22 ans a passé sa visite médicale avec succès en faveur des Reds. L’ex-attaquant du PSG et de l’Eintracht Francfort va s’engager pour six ans, soit jusqu’en juin 2031. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le champion d’Angleterre en titre a mis le paquet pour battre Newcastle et les autres courtisans de Hugo Ekitike en payant 82,5 millions d’euros de transfert plus 12,5 millions d’euros de bonus. Liverpool continue avec Hugo Ekitike son mercato de très haut niveau après avoir déjà bouclé les arrivées plus tôt durant l’été de Florian Wirtz pour 125 millions d’euros, Milos Kerkez pour 47 millions d’euros et Jérémie Frimpong pour 40 millions d’euros.