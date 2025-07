Ekitike signe à Liverpool et offre un chèque énorme au PSG

L’accord est total entre Liverpool et Francfort pour le transfert de Hugo Ekitike, lequel va rejoindre les Reds pour 90 millions d’euros. Une signature qui fait le bonheur du PSG, qui va récupérer un beau chèque.

En discussions depuis plusieurs jours, l’Eintracht Francfort et Liverpool ont trouvé un accord pour le transfert de Hugo Ekitike. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain, passé par le Stade de Reims, va poursuivre sa carrière chez les Reds après une saison à couper le souffle en Bundesliga. Auteur de 22 buts et 12 passes décisives en Allemagne, l’attaquant français de 23 ans va faire l’objet d’un transfert colossal. Selon les informations de Fabrizio Romano, l’accord porte sur un prix de 90 millions d’euros.

🚨💣 Liverpool are closing in on Hugo Ekitike deal with Eintracht Frankfurt as new bid has been submitted.



Package worth up to €90m with add-ons also part of the proposal, being structured between the two clubs.



Ekitkke has full agreement with #LFC on a six year contract. pic.twitter.com/x9WwH09KAE