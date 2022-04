Cristiano Ronaldo reçoit un vibrant hommage à Liverpool

Absent de cette rencontre en raison du décès de l’un des deux jumeaux que sa compagne attendait, Cristiano Ronaldo est resté auprès de ses proches dans cette douloureuse épreuve.

Manchester United défiait donc Liverpool à Anfield sans son buteur légendaire, et malgré l’énorme rivalité entre les deux clubs, les supporters ont rendu un très bel hommage au Portugais. A la 7e minute, son numéro historique de maillot, un tonnerre d’applaudissement est descendu des tribunes d’Anfield, avec même quelques chants à la gloire de CR7. Cette minute d’applaudissement a été suivie par le fameux chants des Reds, « You’ll never walk alone », qui montrait le soutien des supporters de Liverpool à la star de Manchester United. Sur le terrain en revanche, Liverpool est sans pitié avec Manchester United, puisque les Reds mènent rapidement 2-0.

A massive round of applause in the 7th minute at Anfield for @Cristiano, followed by the singing of You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/byIY8UyPQf