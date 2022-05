Cristiano Ronaldo et United, Papa Ferguson joue des coudes

Dans : Premier League.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United s'est lourdement incliné contre Brighton (0-4) ce samedi en Premier League. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont officiellement dit adieu à la Ligue des champions.

En revenant à Manchester United l'été passé, Cristiano Ronaldo était plein d'ambitions. Le quintuple Ballon d'Or souhaitait remettre les Red Devils à leur place en Premier League, c'est-à-dire dans le Big 4. En Ligue des champions, le Portugais comptait aussi prolonger un peu plus sa légende. Mais rien ne s'est passé comme prévu pour Manchester United. Les pensionnaires d'Old Trafford ne gagneront encore une fois aucun titre. Pire, ils ne participeront pas à la prochaine Ligue des champions. Du côté des observateurs, on se pose désormais la question de savoir si Cristiano Ronaldo restera ou non à United, alors que des rumeurs indiquent que le nouvel entraîneur du club, Erik ten Hag, ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Mais selon The Mirror, Sir Alex Ferguson peut changer cette tendance.

Ronaldo convaincu par Ferguson ?

24 buts pour probablement la pire équipe de tous les temps et les pires coéquipiers avec lesquels il ait jamais joué est la plus grande réussite de Cristiano Ronaldo et pour cela seul, il est le GOAT. pic.twitter.com/0QkMTnKwSc — ⚔️ (@_Nassimhmd) May 7, 2022

Le média britannique indique en effet que Sir Alex Ferguson et Cristiano Ronaldo ont récemment échangé au sujet du futur du Portugais à United. Les deux hommes s'apprécient et habitent même proche l'un de l'autre, du côté de Cheshire. Une proximité qui leur permet de fréquemment se voir pour se parler. The Mirror croit savoir que l'ancien coach légendaire des Red Devils fait d'ailleurs tout son possible pour convaincre CR7, à qui il reste une année de contrat à Manchester United, de rester au club la saison prochaine. Auteur de 24 buts en 37 matchs lors de cet exercice 2021-2022, l'ancien du Real Madrid aura réussi son retour sur le plan personnel. En revanche, Cristiano Ronaldo est un compétiteur hors-pair et tout porte à croire qu'il exigera des garanties sportives pour rester. A moins qu'Erik ten Hag ne lui indique la sortie avant. Le coach néerlandais est réputé pour construire des projets tournés vers les jeunes joueurs à fort potentiel. Mais même en dehors du club, Sir Alex Ferguson pourrait bien finir par mettre tout le monde d'accord et permettre à Cristiano Ronaldo de rester dans le Nord de l'Angleterre.