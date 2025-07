Chelsea fait valser les millions et fonce sur deux stars

Dans : Premier League.

Par Quentin Mallet

Après avoir remporté la Coupe du monde des clubs, Chelsea compte bien profiter de l'argent des gains pour renforcer drastiquement son effectif. À choisir entre Alejandro Garnacho et Xavi Simons, les Blues préfèrent tout rafler.

Comme lors des étés précédents, Chelsea connait un mercato particulièrement mouvementé. Après s'être brillamment qualifié au finish pour la prochaine Ligue des champions grâce à leur quatrième place en Premier League, les Blues ont surfé sur leur bonne dynamique pour s'adjuger le titre de champion du monde des clubs. Une victoire qui a rapporté près de 100 millions d'euros à l'écurie londonienne. Une somme colossale qui va vraisemblablement être réinjectée aussitôt pour renforcer encore un petit peu plus l'effectif d'Enzo Maresca. Et si un accord total est proche d'être trouvé avec le RB Leipzig pour le transfert de Xavi Simons, cela ne va pas empêcher Chelsea de continuer à travailler pour recruter Alejandro Garnacho, indique Fabrizio Romano.

Chelsea voit double

According to @FabrizioRomano, the Blues are exploring moves for both Alejandro Garnacho and Xavi Simons this summer.



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/e22YUhjNrN — DAZN Football (@DAZNFootball) July 28, 2025

« Xavi Simons et Alejandro Garnacho sont tous les deux sur la short-list. Ce que j'entends à ce jour, c'est que Chelsea peut signer les deux joueurs. Il y a une possibilité concrète pour Chelsea de foncer sur les deux. Je sais que cela peut paraître surprenant, après les recrutements de Liam Delap, Jamie Gittens, Joao Pedro, Estevao. Chelsea a signé beaucoup de joueurs, comme d'habitude, mais ils veulent signer les deux. La priorité est toujours de signer Xavi Simons en premier. Mais pour Garnacho, des contacts avaient déjà été noués en janvier. C'est un joueur qu'ils apprécient, alors qu'il compte rester en Premier League et qu'il refuse toutes les approches venues d'ailleurs. Attendons de voir ce qu'il va se passer plus tard pendant la fenêtre de mercato. Pas maintenant, mais plus tard », a affirmé Fabrizio Romano. Pour le gourou des transferts, il ne fait plus aucun doute que Chelsea veut frapper un très grand coup en s'offrant à la fois Xavi Simons et Alejandro Garnacho.