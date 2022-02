Boris Johnson sauve Abramovitch et Chelsea

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, plusieurs pays européens et instances mondiales ont décidé de prendre des sanctions contre le pays de Vladimir Poutine.

Dans le domaine du sport, l’UEFA et plusieurs clubs européens ont aussi annoncé des mesures contre la Russie. En Angleterre, certains députés avaient même demandé à ce que le gouvernement s’attaque aux oligarques russes qui ont élu domicile dans le Royaume pour y faire des affaires, investir, et aussi s’offrir des biens inattaquables si la situation devait tourner en leur défaveur au pays. Depuis 20 ans, Roman Abramovitch, qui a profité de la transition de l’ex-URSS pour devenir milliardaire, investit à Chelsea et en a fait un double champion d’Europe, avec quasiment 2 milliards d’euros de dépensés. Le propriétaire des Blues voyait néanmoins, vue la situation actuelle, son nom apparaitre dans les businessmen pouvant être frappés de sanction, et notamment de privation ou saisie de leurs biens.

Chelsea est une des propriétés anglaises d'Abramovitch

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roman Abramovich © (@_roman_abramovich_)

Mais pour le moment, les premières mesures de Boris Johnson à l’encontre des intérêts russes au Royaume-Uni se sont simplement attaquées au secteur bancaire et de la technologie, ou se trouvent bon nombre de proches de Vladimir Poutine. Comme Kirill Chamalov, qui a épousé puis divorcé la fille du président russe, et est devenu il y a quelques années le plus jeune milliardaire de l’histoire de la Russie. Roman Abramovitch est donc pour le moment tranquille, avec notamment sa maison dont le prix s’élève à 160 millions d’euros, et bien évidemment le club de Chelsea dont il est totalement propriétaire. Il y a quelque années, Roman Abramovitch avait été interdit de séjour en Angleterre après des tensions diplomatiques avec la Russie, mais il avait pu contourner cette mesure en adoptant un passeport israélien. Cette fois-ci, l’offensive russe en Ukraine pourrait bien finir par lui valoir une interdiction totale d’entrer dans le Royaume, alors que l’homme d’affaire semble être rentré à Moscou ces dernières heures.