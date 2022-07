Après le Stade de France, la belle réponse de Liverpool

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

En plus de la défaite qui est purement sportive et fait bien évidemment partie du jeu, Liverpool a vécu un très mauvais moment fin mai à Saint-Denis.

Pour ce choc au Stade de France face au Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, les Reds ont vu leurs supporters être malmenés, agressés et pour certains traumatisés par une incroyable cacophonie. Après avoir crié aux hooligans, les autorités françaises ont fini par reconnaitre leur gestion très approximative des évènements, mais la pilule a du mal à passer. Et à Liverpool, on a de la mémoire, et aussi un peu de classe. Les dirigeants ont ainsi recensé 9000 supporters touchés par cette soirée maudite, et ils les ont aidés à faire leurs démarches à tous les niveaux. Ils ont décidé d’en inviter venir voir gratuitement le match de préparation contre Strasbourg, qui aura lieu fin juillet à Anfield. Un petit geste certes, mais qui montre que le club de la Mersey a envie de réconcilier ses supporters avec le football, pour une rencontre qui se déroulera certainement dans un très bon esprit.

Du côté du Racing, très fier d’avoir pu organiser cette rencontre de prestige même si ce sera face à une formation de Liverpool très rajeunie, les fans devraient être au rendez-vous pour ce déplacement toujours gratifiant. A l’occasion de ce match de préparation, il y aura notamment un espace comprenant 550 enfants présents au Stade de France, et qui ont certainement envie de pouvoir profite d’une rencontre sans se soucier pour leur sécurité. « Les scènes vécues au Stade de France resteront dans nos mémoires pour de mauvaises raisons. Nous espérons qu’avec cette invitation, nous vous fournirons le niveau de confort et de sécurité attendu pour assister à un match de football », a notamment expliqué Liverpool dans une lettre adressés à ceux qui ont pu être touchés et traumatisés par les incidents du Stade de France.