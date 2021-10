Ang : Zidane à Manchester United, une sacrée équipe

Dans : Premier League.

Par Eric Bethsy

Déçue du début de saison de Manchester United, la presse anglaise n’est pas tendre avec Ole Gunnar Solskjaer. Nos confrères imaginent déjà le licenciement du manager mancunien. Et verraient bien Zinédine Zidane sur le banc des Red Devils, avec une équipe-type différente de celle du Norvégien.

Pour le moment, Ole Gunnar Solskjaer n’a pas de souci à se faire. Manchester United réalise un début de saison décevant et n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Mais la direction continue de soutenir le manager prolongé en juillet dernier jusqu’en 2024. La preuve, le club mancunien vient également de rallonger le bail de son adjoint Mike Phelan pour la même durée.

Le MU de Zidane en 4-3-3

Des décisions qui ne font pas l’unanimité en Angleterre. En effet, la presse anglaise et certains consultants passés par Manchester United estiment qu’Ole Gunnar Solskjaer n’a pas les compétences pour ramener le club au sommet. Et ce malgré les arrivées de Raphaël Varane, Jadon Sancho et de Cristiano Ronaldo. C’est pourquoi l’Express Sport anticipe son éviction et pense que Zinédine Zidane représenterait le successeur idéal.

Il faut dire que le Français, parmi les rares entraîneurs de haut niveau actuellement disponibles sur le marché, a prouvé ses compétences avec trois Ligues des Champions remportées au Real Madrid. Un club avec qu’il souhaitait recruter le gardien David De Gea. Le média imagine donc l’Espagnol titulaire avec Zinédine Zidane, tout comme les latéraux indiscutables Aaron Wan-Bissaka et Luke Shaw. Pas de changement non plus en charnière puisque le capitaine Harry Maguire accompagnerait Raphaël Varane, ancien cadre du coach tricolore.

Martial imaginé titulaire

Au milieu, le Brésilien Fred, devant la défense, couvrirait Bruno Fernandes et Paul Pogba, que Zinédine Zidane voulait absolument à Madrid. Enfin, le jeune Mason Greenwood serait également titulaire aux côtés d’Anthony Martial, qui retrouverait des couleurs sous les ordres de son compatriote. Tandis que Cristiano Ronaldo repasserait à gauche, là où CR7 a tant brillé avec son ancien entraîneur dans la capitale espagnole.

Le onze de Zidane à MU, imaginé par Express Sport : De Gea - Wan Bissaka, Varane, Maguire, Shaw - Fred, Pogba, Fernandes - Greenwood, Martial, Ronaldo.