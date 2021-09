El Chiringuito s’enflamme pour Zinedine Zidane au PSG !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Personne ne s’y attendait, mais l’émission El Chiringuito a lancé en ce début de semaine la folle rumeur Zinedine Zidane au PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain a fait face à quelques rumeurs au sujet de l’avenir de son entraîneur Mauricio Pochettino. Annoncé dans le viseur de Tottenham puis du Real Madrid, l’Argentin est finalement resté au PSG, où il bénéficie sans doute de l’effectif le plus fort d’Europe avec des recrues XXL telles que Messi, Hakimi, Nuno Mendes ou encore Donnarumma et Wijnaldum. Cela étant, l’avenir de Mauricio Pochettino fait toujours débattre en Espagne, où l’on estime que l’entraîneur pourrait partir en cours de saison. Et pour compenser un éventuel départ de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain aurait fait de Zinedine Zidane sa priorité absolue, à en croire les informations obtenues par Eduardo Inda, journaliste pour El Chiringuito.

😮¡EXCLUSINDA!😮



🗣️"ZIDANE es el PLAN B del PSG a Pochettino" #ChiringuitoInda pic.twitter.com/NhQQP7X8o8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2021

Zidane priorité du PSG en cas de départ de Pochettino

A première vue, cette révélation made in Espagne paraît totalement fantaisiste. Et pour cause, l’avenir à court terme de Mauricio Pochettino n’est pas menacé. Malgré des prestations collectives peu abouties contre Bruges en Ligue des Champions ou encore face à l’OL au Parc des Princes dimanche soir, le Paris Saint-Germain a gagné ses six premiers matchs de Ligue 1. Zinedine Zidane est néanmoins le rêve ultime du Qatar, qui aimerait s’offrir l'icône absolue du football français pour renforcer encore davantage son image. Libre depuis son départ du Real Madrid, « Zizou » n’est cependant pas dans l’optique de reprendre un club. En effet, l’ex-manager des Merengue a refusé plusieurs offres cet été et profite d’un repos bien mérité en compagnie de sa famille. Il se murmure par ailleurs que Zinedine Zidane attend que la place se libère en Equipe de France pour prendre la succession de Didier Deschamps, pourquoi pas après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Quoi qu’il en soit, il sera très difficile pour le Paris SG de rafler la mise et de s’offrir Zinedine Zidane, départ de Mauricio Pochettino ou pas.