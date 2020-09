Ang : Messi à Manchester City, De Bruyne attendait beaucoup mieux

Dans : Premier League.

Pendant son bras de fer avec le FC Barcelone, Lionel Messi semblait se diriger vers Manchester City. Un feuilleton que le Citizen Kevin de Bruyne a suivi de très loin.

Si Lionel Messi avait quitté le FC Barcelone pour Manchester City, Pep Guardiola, grand admirateur de l’Argentin depuis leur collaboration en Catalogne, aurait sûrement été l’entraîneur le plus heureux. Mais tout le monde n’aurait pas forcément partagé sa joie. Du côté de Kevin de Bruyne par exemple, la possible arrivée du sextuple Ballon d’Or n’a provoqué aucune réaction particulière.

« Pour être honnête, je n’y ai pas vraiment pensé, a confié le milieu offensif belge au Daily Mail. Si cela avait pu arriver, cela se serait produit. Si vous avez la possibilité d'ajouter Messi à votre équipe, vous le tenterez toujours. Je le comprends d'un point de vue sportif et du point de vue du club. Au niveau business, cela aurait attiré une énorme quantité de sponsors et d'argent. » Mais pour le Citizen, le vice-champion d’Angleterre est déjà bien armé sans Messi.

Messi n’était pas la priorité de KDB

« Vraiment, je m'en fiche. Je ne m'y intéresse pas. S'il était venu, cela nous aurait aidés car, pour moi, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Mais je ne regarde jamais les joueurs qui peuvent venir. Vous jouez avec les joueurs que vous avez et je pense que nous avons une très bonne équipe, a estimé De Bruyne. Ce serait stupide de ma part de penser à ce qui pourrait se passer avec l'arrivée d'un joueur. Cela arrive tout le temps dans le football. Les gens sont censés venir et finalement ils ne le font pas. Et puis j'étais assez occupé. » En effet, la famille De Bruyne vient d’accueillir une petite fille la semaine dernière. Même pour Messi, il était difficile de rivaliser…