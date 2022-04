Abramovitch viré, Chelsea se fait humilier

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Voilà désormais pratiquement deux mois que Roman Abramovitch a été poussé dehors à Chelsea en raison de son statut de proche de Vladimir Poutine, le président russe ayant envahi l’Ukraine et entrainant notamment des sanctions contre tous ceux qui peuvent apparaitre comme des soutiens.

Depuis, le club londonien est mis en vente et le processus est en cours même si cela n’avance pas aussi vite qu’annoncé au départ. Un changement de propriétaire est toujours attendu pour le 31 mai au plus tard, et les candidats ne sont plus que trois désormais. En attendant, Chelsea essaye de sauver sa saison, après l’élimination difficile à digérer contre le Real Madrid, c’est le derby contre Arsenal qui a été perdu ce mercredi soir. La défaite 4-2 empêche les Blues de consolider leur place sur le podium, et peut même les mettre en danger pour une place en Ligue des Champions en vue de la saison prochaine, même si la formation de Thomas Tuchel a toujours l’avantage. Mais c’est une scène quasiment inédite qui a choqué les observateurs ce mercredi soir à Stamford Bridge, et une conséquence directe des sanctions contre Roman Abramovitch.

Les vendeurs de saucisses mécontents aussi

Incroyable Image entre des supporters de Chelsea et Azpilicueta à la fin du match pic.twitter.com/VgJ58Cb87S — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) April 20, 2022

En effet, plus de 10.000 sièges étaient inoccupés à l’occasion de ce rendez-vous toujours très attendu face au voisin. Dans cette enceinte de 42.000 places, se sont retrouvés 29.000 abonnés et 3.000 supporters d’Arsenal. Et pour le reste, comme les sanctions à l’encontre de Chelsea concernent toujours la vente de billets à l’unité, ce sont 10.000 places qui sont restées vides. Ces derniers temps, notamment lors du match de Ligue des Champions, les places avaient trouvé preneurs avec des acheteurs qui avaient pu s’en procurer avant les sanctions. Ce n’est plus le cas, et l’image fait tache dans un championnat où les places s’arrachent à des prix élevés, et où voir un siège vide n’est clairement pas une habitude. Une grosse perte qui touche toute la micro-économie du football, puisque les vendeurs autour du stade ont aussi pris la parole pour critiquer cette désertion qui leur fait mal. Surtout quand les fans d’Arsenal en rajoutent une couche en chantant « Ce stade est désert » et en pointant les 10.000 places vides de Stamford Bridge. Une humiliation de plus après la défaite, la première en 4 ans à domicile face à Arsenal.