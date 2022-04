Le directeur de Chelsea trahit Roman Abramovitch

Directeur de Chelsea depuis des années, Eugene Tenenbaum a été lui aussi sanctionné par le gouvernement anglais suite à la guerre lancée par la Russie en Ukraine. Mais le dirigeant des Blues a décidé de réagir avec force.

Né à Kiev en Ukraine, Eugene Tenenbaum est depuis juillet 2003 le discret directeur du club de Chelsea, un poste où il a été nommé dès le rachat du club par Roman Abramovitch (à droite sur notre photo). La proximité entre les deux hommes a toujours été grande, ce qui a valu à ce dernier d’être rattrapé la semaine passée par les sanctions du gouvernement anglais, lequel a décidé il y a plusieurs semaines de geler la totalité des avoirs du milliardaire russe, et de le forcer à vendre le club de football londonien, sans en tirer le moindre euro.

Pensant avoir la preuve qu’Abramovitch, proche de Vladimir Poutine, avait transféré des centaines de millions d’euros à Eugene Tenenbaum et un autre de ses proches, David Davidovich, Downing Street a aussitôt décidé d’interdire toutes les opérations financières venant des comptes de l’actuel directeur de Chelsea. Forcément contrarié de cette sanction mise en place le 14 avril dernier, Eugene Tenenbaum s’est fermement défendu d’avoir ce genre de relation avec Roman Abramovitch.

Eugene Tenenbaum will contest his UK Government sanctions. The #ChelseaFC #CFC director “will now seek clarification from the authorities on these matters and I am confident that mistakes made will be dealt with accordingly”. Full @pasport story here: https://t.co/qepuMLpVxy