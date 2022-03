Abramovitch chassé d’Israël, la déchéance du boss de Chelsea

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

A l’heure où Chelsea prépare son huitième de finale retour contre Lille qui aura lieu ce mercredi, impossible de passer sous silence l’actualité du club de Londres.

Celui-ci était jusqu’à présent la propriété de Roman Abramovitch, milliardaire russe proche de Poutine et également de la communauté ukrainienne dont il est originaire. Annoncé comme impliqué dans les pourparlers pour la paix, Abramovitch a vite vu la situation se décanter le concernant. Le Royaume-Uni a décidé de geler ses biens, y compris sa maison de luxe et surtout le club de Chelsea, mis en vente d’urgence par l’oligarque avant d’en perdre le contrôle. A l’heure où les offres copieuses sont annoncées, y compris en provenance d’Arabie Saoudite, Roman Abramovitch vit lui des moments qui démontrent la fragilité de sa situation, et le fait que la vente de Chelsea ne soit clairement plus un souci principal pour lui.

Israël change son fusil d'épaule

Abramovich spotted looking dishevelled as sanctioned Chelsea boss breaks cover #ChelseaFC https://t.co/yr8PBllNsE — The Sun - Chelsea (@SunChelsea) March 14, 2022

En effet, le milliardaire avait récemment quitté l’Europe pour rejoindre Israël, dont il a acquis la nationalité en 2018, ce qui l’a immédiatement placé dans les trois plus grosses fortunes du pays. Il y possède l’une des maisons les plus luxueuses du pays, et un pied à terre qui semblait solide, l’état hébreux ayant une forte communauté russe et la volonté de ne pas trop s’impliquer dans le conflit en Ukraine. Mais la situation est en train d’évoluer et la récente déclaration du Ministre des Affaires Etrangères lors d’un voyage en Slovaquie ne laisse guère de place au doute après le coup de pression mis récemment par le gouvernement américain. « Israël ne sera pas un chemin détourné pour éviter les sanctions imposées par les Etats-Unis et les pays occidentaux contre la Russie », a prévenu Yair Lapid, qui a assuré que les autorités israéliennes se penchaient sur le rapatriement de biens financiers et bancaires en provenance de Russie.

Abramovitch file en Turquie

La conséquence a été immédiate, puisque The Sun dévoile qu’un Roman Abramovitch mal rasé et visiblement fatigué a fini par décoller de Tel-Aviv pour rejoindre la Turquie ces dernières heures. Le Russe, qui avait mis ses deux « super yachts » en direction d’Israël pour protéger ses biens, est en en train de tout perdre. Il en va de même pour ses avions, ses maisons en Angleterre, et sa collection de voiture de luxe. Le gouvernement anglais a en effet gelé pour 3,5 milliards d’euros de bien lui appartenant, et il pourrait donner son accord à la vente de Chelsea à condition qu’Abramovitch n’en touche pas « un seul penny ». En attendant, l'oligarque se retrouve donc à Istanbul et très loin de se préoccuper de la vente de Chelsea, qui survit actuellement sous la coupe de l'état anglais.