Chelsea : Offre à 3,2 milliards d'euros venue d'Arabie Saoudite !

Dans : Premier League.

Par Claude Dautel

Les choses pourraient s'accélérer du côté de Chelsea, puisque Ben Jacobs, qui connaît bien le sujet, affirme que Saudi Media Group offre 3,2 milliards d'euros afin de reprendre le club que possédait Roman Abramovitch.

Quelques mois après Newcastle, un autre club de Premier League s’apprête peut-être à basculer dans les poches d’un investisseur saoudien. En effet, alors que Chelsea traverse une crise sans précédent suite à la décision du gouvernement anglais de sanctionner Roman Abramovitch et de le mettre à l’écart du football et de la vie économique, Ben Jacbos, journaliste pour CBS Sports et très bien renseigné sur tout ce qui concerne l’Arabie Saoudite, annonce qu’une offre a officiellement été faite par un businessman saoudien. Au nom de la société Saudi Media Groupe, qu’il dirige, Mohamed Alkhereiji a en effet proposé 3,2 milliards d’euros pour racheter la totalité du vainqueur de la dernière édition de la Ligue des champions et du Mondial des clubs. Et le journaliste de donner de plus amples détails sur la proposition transmise ces dernières heures aux dirigeants actuels de Chelsea.

Chelsea futur club saoudien, cela va encore grogner en Premier League

I can confirm Saudi Media Group have made a £2.7bn ($3.5bn) offer to buy Chelsea. Mohamed Alkhereiji is a Chelsea fan and leading a private consortium. No direct government links. — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 14, 2022

« Je peux confirmer que Saudi Media Group a fait une offre de 2,7 milliards de livres sterling (3,2 milliards d’euros) pour acheter Chelsea. Mohamed Alkhereiji est un fan de Chelsea et il dirige un consortium privé. Il n’a aucun lien direct avec le gouvernement (...) Il a l'aide, afin de trouver des financements et des partenaires (mais pas de soutien financier direct à ce qu'on me dit), de Mohammed bin Khalid Al Saud. Ce qui est intéressant à propos de Khalid Al Saud, c'est qu'il est également président de Saudi Telecom Company (STC). STC appartient à l'État saoudiens et les propriétaires de Newcastle, PIF, en détiennent toujours des parts (...) Je précise qu’il s’agit d’une coïncidence qu'un autre fournisseur de télécommunications ait un lien avec ce rachat à la lumière de la situation des Three (Ndlr : sponsor maillot qui a annoncé son départ de Chelsea). La raison pour laquelle je dis cela est que STC ne pourra pas faire partie d'un consortium (sans problèmes importants) et si Chelsea changeait de sponsor de maillot, ce serait plus probablement NEOM (Ndlr : un projet de ville futuriste située au Nord-Ouest de l'Arabie saoudite, à proximité de la Jordanie, de l'Égypte et d'Israël) ou la nouvelle compagnie aérienne nationale saoudienne », a indiqué, via Twitter, Ben Jacbos. De quoi remettre de l'huile sur le feu concernant les investissement saoudiens en Premier League, certains supporters de football ayant déjà fait remarquer que ce pays avait exécuté 81 personnes en fin de semaine. La question avait même été posée au manager de Newcastle dimanche dans la foulée du match perdu contre...Chelsea.