Benjamin Pavard trop bavard, il a énervé le Bayern

Dans : Bundesliga.

Par Corentin Facy

Dans un entretien accordé à L’Equipe la semaine dernière, Benjamin Pavard a ouvert la porte à un départ du Bayern Munich.

Défenseur du Bayern Munich depuis quatre ans, Benjamin Pavard est un solide titulaire au sein du club munichois. Parfois critiqué en Equipe de France, l’ancien Lillois échappe aux critiques en Allemagne, où les dirigeants ainsi que les supporters sont satisfaits de ses prestations. De son côté, Benjamin Pavard est visiblement entré dans une routine qu’il aimerait casser puisque par son interview accordée à L’Equipe, le défenseur tricolore de 26 ans a ouvert la porte à un départ du Bayern. « Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C’est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant » a lâché Benjamin Pavard, dont les propos n’ont pas échappé aux dirigeants du Bayern Munich. Et au sein de l’état-major bavarois, on est plutôt agacé de la sortie du champion du monde 2018.

La sortie médiatique de Pavard a agacé le Bayern

A en croire les informations obtenues par la version allemande de Sky Sports, les dirigeants du Bayern Munich n’ont pas apprécié la sortie de Benjamin Pavard. Effectivement, l’état-major du club bavarois a jugé totalement « inutiles » les propos de l’international français, en fin de contrat avec le Bayern en juin 2024 et qui n’est pas vraiment parti pour prolonger avec le champion d’Allemagne en titre. Le média croit savoir que les discussions sont au point mort à ce sujet et que Benjamin Pavard a donc de très bonnes chances de quitter le Bayern Munich en juin 2023 en cas de grosse proposition. A court terme, rien ne change en revanche pour le défenseur de l’Equipe de France car malgré cet épisode contrariant, le Bayern Munich reste très satisfait par les performances de Benjamin Pavard depuis quatre ans et particulièrement cette saison, où le Français est un solide titulaire au poste… de défenseur central.