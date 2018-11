All : Révolte au Bayern Munich, Wenger ou Zidane bientôt entraîneur ?

Dans : Bundesliga, Foot Europeen.

Le Bayern Munich vit des heures délicates en Bundesliga et il se pourrait bien que le club bavarois change (encore) d'entraîneur à l'entame de l'hiver. Les joueurs auraient demandé la tête de Kovac et deux techniciens français sont évoqués pour le remplacer.

Presque un an jour pour pour après le limogeage de Carlo Ancelotti, remplacé au pied levé par Jupp Heynckes après une déroute face à Paris, le Bayern Munich pourrait vivre une deuxième crise hivernale. En effet, selon Bild, généralement bien informé, le nul (3-3) concédé samedi par le club allemand contre Düsseldorf, alors que Munich menait 3-1, pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour les dirigeants bavarois.

Poussés par plusieurs cadres qui n'en peuvent plus et réclament la tête de Niko Kovac, nommé cet été, ces derniers auraient déjà travaillé sur l'hypothèse d'un limogeage de leur coach. Et deux noms reviendraient en priorité, Arsène Wenger et Zidane Zidane. C'est l'ancien manager d'Arsenal qui aurait la préférence du Bayern Munich, Wenger ayant l'avantage de parler allemand, une qualité que n'a pas (encore) Zinedine Zidane, lequel plait tout de même beaucoup aux patrons du club allemand. Une décision pourrait intervenir rapidement, Munich pointant à la 5e place du championnat d'Allemagne à neuf longueurs de Dortmund.