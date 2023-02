All : Le capitaine du Bayern met un bazar monstre

Dans : Bundesliga.

Par Adrien Barbet

À neuf jours d'affronter le PSG en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Bayern Munich est lui aussi dans une situation délicate. Le club allemand reste sur des résultats mitigés en championnat et a perdu Manuel Neuer durant la trêve internationale. Le portier allemand est d'ailleurs entré en clash avec la direction bavaroise.

Victime d'une fracture de la partie inférieure de la jambe droite durant ses vacances au ski, Manuel Neuer est forfait jusqu'à la fin de la saison et donc, contre le PSG en C1. Le double vainqueur de la Ligue des Champions a récemment été remplacé par Yann Sommer, ancien portier du Borussia Mönchengladbach et bourreau de l'équipe de France lors de l'Euro 2021. Au cours d'une interview pour le journal The Athletic, Manuel Neuer a confié sa frustration concernant sa blessure mais également sa déception suite au départ de Toni Tapalovic, entraîneur des gardiens au Bayern Munich depuis 2011 et ami très proche de l'ancien gardien de Schalke 04. Une sortie médiatique qui a fait beaucoup parler en Allemagne et notamment en interne, chez les Bavarois.

Le Bayern se déchire avant le choc contre le PSG

Suite à cette polémique, Hasan Salihamidzic s'est également exprimé concernant les propos du capitaine munichois. « Manuel Neuer a mis ses intérêts personnels au-dessus des intérêts du club. Je comprends que Manuel soit touché personnellement. Mais en tant que capitaine, j'aurais attendu de sa part une autre attitude. S'il doit y avoir des conséquences, nous en parlerons d'abord avec Manuel » a confié le directeur sportif du Bayern Munich dans un entretien avec l'hebdomadaire Bild am Sonntag. D'habitude très discret, le Bayern est au cœur d'une polémique inhabituelle, à quelques jours du choc le plus important de la saison. L'ancien milieu de terrain bosnien a expliqué que le club devait régler certaines choses avec Manuel Neuer qui ne sait pas encore s'il pourra un jour rejouer au football. L'ambiance est froide à Munich.