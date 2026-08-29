Alexander-Arnold, le départ qui fait trembler le Real

Relégué au second plan depuis l'arrivée de Denzel Dumfries, Trent Alexander-Arnold envisage de demander un départ du Real Madrid pour retourner en Premier League. Deux clubs sont intéressés, dont Liverpool.

En quittant Liverpool pour signer au Real Madrid dans le cadre d'un transfert d'un montant de 10 millions d'euros, Trent Alexander-Arnold s'était mis tous ses supporters à dos. Enfant du club, il avait fait le forcing pour partir à seulement quelques semaines de la fin de son contrat (Madrid avait payé pour pouvoir l'avoir avant la Coupe du monde des clubs).

Mais on ne peut pas dire qu'il ait fait le meilleur choix de carrière possible. En tout cas, le recul d'un an nous permet de constater qu'il n'a pas été au meilleur de son niveau, et que son temps de jeu a souvent été tronqué par des pépins physiques. Et l'arrivée de Denzel Dumfries cet été vient rajouter de l'huile sur un feu qui ne demande visiblement qu'à prendre.

Trent Alexander-Arnold vendu sur le gong ?

Comme l'indique Fichajes, Trent Alexander-Arnold envisage en effet de quitter le Real Madrid au plus vite. Face à la perspective d'un temps de jeu de plus en plus réduit du fait de la présence de Dumfries, qui a déjà été titularisé à deux reprises et qui a même participé à l'intégralité de la dernière rencontre des Merengues face à la Real Sociedad, le latéral droit britannique ouvre la porte à un retour en Premier League. Et les supporters des Reds auront peut-être l'occasion d'avoir quelques explications avec lui, puisque la même source indique que Liverpool est plutôt chaud à l'idée de l'accueillir une nouvelle fois.

Le club du Merseyside ne sera toutefois pas seul sur le dossier car Newcastle est également cité dans la course. Des discussions « intensives » doivent encore avoir lieu lors des prochaines 48 heures pour connaître les intentions de chacun. Mais une chose est sûre : un joueur de la trempe de Trent Alexander-Arnold ne souhaite pas passer ses prochaines saisons sur le banc. De quel club qui soit.