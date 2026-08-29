Alexander-Arnold, le départ qui fait trembler le Real

Cest le but pour celui qui est dupe... si cest moi le juge cet argument je ny tiendrait pas compte je prendrai ca comme une tentative d'amadouage
Les droits tele en Angleterre c'est autre chose qu'en France
Il n'a pas besoin de mettre 7-8 minutes vu que c'est à l'apréciation de l'arbitre s'il veut prolonger après le temps escompté. ^^
ben c'est un peu le but non? Des fois je me demande ce que certains ont dans la tete ....
C’est un match qui ne compte pour rien ou presque rien, on peut donc considérer qu’ils vont le gagner, les Zinzins… 😜🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
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|0
|0
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|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
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EXCLUSIVE 💣💣💣 Trent Alexander-Arnold WILL return to Liverpool, but only if the Reds can strike a deal with Real Madrid. The boyhood club. The broken relationship. The unfinished story.