Fabrizio Romano envoie Balerdi... à l’OL
Balerdi

Fabrizio Romano envoie Balerdi... à l’OL

OL29 août , 19:05
parCorentin Facy
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En période de mercato, il arrive à tout le monde de se tromper y compris aux meilleurs. La preuve, Fabrizio Romano a envoyé ce samedi Leonardo Balerdi… à l’OL.
L’Olympique de Marseille continue de dégraisser son effectif. Le club phocéen va enregistrer dans les heures à venir le départ de son ex-capitaine Leonardo Balerdi. L’international argentin va signer en prêt à l’AS Roma avec une option d’achat obligatoire sous conditions dont le montant est estimé entre 15 et 20 millions d’euros selon les sources. L’ancien défenseur de Dortmund est arrivé ce samedi après-midi dans la capitale italienne, comme l’a relayé Fabrizio Romano sur son compte X.
Mais le n°1 mondial sur le mercato, suivi par près de 30 millions de followers, a commis une belle bourde en annonçant que Leonardo Balerdi allait bien signer à Rome en provenance… de l’OL. Une erreur soulignée par de très nombreux internautes. « OM pas OL poto », « Supprime », « T’avais une lettre à pas te tromper », « From OL yes, gros pitre de Fabrizio » ou encore « Fabrizio ne connaît qu’un seul Olympique en France » pouvait-on lire dans un florilège de messages relevant l’erreur du journaliste et de ses équipes éditoriales, dont la boulette fait davantage sourire qu’autre chose puisqu’elle ne prête pas à conséquence, tout le monde ayant bien compris que Fabrizio Romano parlait de l’OM.
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Pas le droit à l’horreur … ce sera déjà pas mal … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Il attaque Guendouzi, l'OL sanctionne officiellement son coach des gardiens

Cest le but pour celui qui est dupe... si cest moi le juge cet argument je ny tiendrait pas compte je prendrai ca comme une tentative d'amadouage

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Il n'a pas besoin de mettre 7-8 minutes vu que c'est à l'apréciation de l'arbitre s'il veut prolonger après le temps escompté. ^^

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