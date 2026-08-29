Fabrizio Romano envoie Balerdi... à l’OL

Mais le n°1 mondial sur le mercato, suivi par près de 30 millions de followers, a commis une belle bourde en annonçant que Leonardo Balerdi allait bien signer à Rome en provenance… de l’OL. Une erreur soulignée par de très nombreux internautes.ou encorepouvait-on lire dans un florilège de messages relevant l’erreur du journaliste et de ses équipes éditoriales, dont la boulette fait davantage sourire qu’autre chose puisqu’elle ne prête pas à conséquence, tout le monde ayant bien compris que Fabrizio Romano parlait de l’OM.