Fabrizio Romano envoie Balerdi... à l’OL

Des ânes
Pas le droit à l’horreur … ce sera déjà pas mal … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Cest le but pour celui qui est dupe... si cest moi le juge cet argument je ny tiendrait pas compte je prendrai ca comme une tentative d'amadouage
Les droits tele en Angleterre c'est autre chose qu'en France
Il n'a pas besoin de mettre 7-8 minutes vu que c'est à l'apréciation de l'arbitre s'il veut prolonger après le temps escompté. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
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🟡🔴 AS Roma fans welcome Leonardo Balerdi as he’s just landed to complete his move from OL. 🎥 @gabspalletta