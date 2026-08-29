OM : Le transfert de Timber capote à cause de McCourt

Quinten Timber était tout proche de rejoindre Crystal Palace, mais le transfert de l’international néerlandais de l’OM est sur le point de capoter en raison de l’agence mandatée par Frank McCourt pour vendre les joueurs cet été.

Très agacé par les finances dans le rouge vif de l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a pris la décision de taper du poing sur la table cet été et de siffler la fin de la récréation. Le propriétaire américain de l’OM ne souhaite plus financer à perte et de façon définitive le train de vie du club phocéen et a exigé de nombreuses ventes lors de ce mercato estival. Greenwood, Aubameyang, Medina, Rulli ou encore Balerdi ont fait leurs valises… en attendant Quinten Timber ? La tendance était en effet à un départ du côté de Crystal Palace pour l’international néerlandais de 25 ans.

Sauf que selon Romain Molina, le deal est en grand danger et la tendance est même à ce qu’il capote désormais. En cause, l’agence Unique Sports, mandatée par Frank McCourt pour gérer les départs. Selon le journaliste, l’agence a tenté de s’immiscer dans les discussions afin de faciliter l’opération, essayant de renégocier le mandat de vente de l'OM en sa faveur alors que le premier contact avait été initié entre Pierre Sage et Forza, l’agence de Timber, également associée à Classico Sport.

Le transfert de Timber gâché par Unique Sports ?

« L'enjeu du dossier Timber à Palace n'est pas sportif, mais de savoir quelle agence va croquer sur l'entrée et la sortie du deal » explique en outre Romain Molina, qui affirme toutefois qu’au final, tout le monde pourrait être perdant puisque le transfert est à présent en grand danger. Un caillou de plus dans la chaussure du directeur sportif marseillais Grégory Lorenzi, qui comptait sur ce départ en plus de celui de Leonardo Balerdi pour alléger considérablement la masse salariale du club.

Tout cela dans le but d’apporter satisfaction à son entraîneur Bruno Genesio, qui avait validé les départs de l’Argentin et du Néerlandais mais qui s’oppose en revanche de façon très ferme aux potentiels transferts d’Igor Paixao et d’Amine Gouiri d’ici à mardi soir.