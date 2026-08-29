Un gros salaire exfiltré en Italie, l'OM jubile

Un gros salaire exfiltré en Italie, l'OM jubile

OM29 août , 19:30
parCorentin Facy
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Désireux de dégraisser son effectif au maximum d’ici à mardi soir, l’OM pourrait enregistrer prochainement le départ de Neal Maupay. L’attaquant de 29 ans plaît à trois clubs de Série A.
L’Olympique de Marseille n’a plus que quelques heures pour finaliser son importante opération dégraissage. Après s’être déjà séparé de Greenwood, Aubameyang, Rulli ou encore Medina et récemment Balerdi, le club phocéen espère se débarrasser de joueurs indésirables. Les regards se tournent vers Ulisses Garcia, Faris Moumbagna ou encore Neal Maupay. L’ancien attaquant de Nice, qui est entré quelques minutes au Vélodrome lors de la 1ère journée contre Strasbourg il y a une semaine (4-0), a justement une belle cote en Italie.
Selon les informations de Foot Mercato, son départ pour la Série A est en bonne voie. Le média nous apprend que le profil de Neal Maupay plaît particulièrement à Monza, qui discute en interne de la pertinence de ce recrutement et qui pourrait très vite proposer un prêt à l’Olympique de Marseille. Un prêt avec une option d’achat obligatoire sous conditions à 3 millions d’euros est évoquée. La source précise que le Torino et le Genoa sont également intéressés, mais ils ne passeront à l’offensive que s’ils parviennent à enregistrer des départs.

Neal Maupay en Série A pour 3 ME ?

La piste la plus chaude à ce stade mène donc à Monza, qui pourrait soulager l’OM d’un indésirable au salaire important. Selon les dernières estimations, le salaire de l’ex-attaquant de Brighton et d’Everton est estimé entre 250.000 et 300.000 euros par mois en Provence. Des émoluments colossaux qui n’entrent plus du tout dans la nouvelle politique financière imposée par Frank McCourt depuis le début de l’été. A Marseille, on espère que ce genre de départ de joueur peu utilisé par Bruno Genesio pourra permettre de conserver des éléments bien plus importants, comme c’est par exemple le cas d’Igor Paixao.

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