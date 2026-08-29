L'OM officialise le départ d'un attaquant

Dans un bref communiqué officiel publié ce samedi, l’OM annonce la départ de son attaque Ange Lago à Dijon.

Selon plusieurs sources, il s’agit d’un départ pour zéro euro mais avec un très fort pourcentage à la revente qui approcherait les 50%. « L’Olympique de Marseille annonce le transfert d’Ange Lago au @DFCO_Officiel . Le club remercie Ange Lago et lui souhaite pleine réussite dans la suite de sa carrière » écrit le club phocéen sur X.