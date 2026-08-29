OL - Le Havre : Les compositions (20h45 sur Ligue 1+3)

Des ânes
Pas le droit à l’horreur … ce sera déjà pas mal … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Cest le but pour celui qui est dupe... si cest moi le juge cet argument je ny tiendrait pas compte je prendrai ca comme une tentative d'amadouage
Les droits tele en Angleterre c'est autre chose qu'en France
Il n'a pas besoin de mettre 7-8 minutes vu que c'est à l'apréciation de l'arbitre s'il veut prolonger après le temps escompté. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
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🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Le Havre AC lors de cette 2e journée de @Ligue1 👊🔴🔵 #OLHAC
La compo’ du soir ! 🫡 #OLHAC