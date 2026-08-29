L1 : Strasbourg renverse Lens grâce à Yassine

L1 : Strasbourg renverse Lens grâce à Yassine

Ligue 129 août , 19:14
parCorentin Facy
12
Ajouter comme source préférée sur Google
2e journée de Ligue 1
Stade de la Meinau
Strasbourg - Lens : 2-1
Buts : Thauvin (38e sp) pour Lens ; Yassine (48e, 85e) pour Strasbourg
Devant à la mi-temps, Lens s’est finalement incliné à Strasbourg lors de la 2e journée de Ligue 1 (2-1), la faute à un doublé de Gessime Yassine.
Large vainqueur de l’AJ Auxerre lors de la première journée, le RC Lens espérait enchaîner un deuxième succès en deux matchs ce samedi après-midi sur la pelouse du RC Strasbourg. L’après-mdi lensoise commençait de la meilleure façon. Cuisance était proche d’ouvrir le score à la 21e minute avant que Thauvin ne concrétise la bonne entame de match des Sang et Or sur penalty (0-1, 38e). Un avantage que les Nordistes n’allaient toutefois pas conserver longtemps. Dès le retour des vestiaires, les Alsaciens, balayés 4-0 par l’OM au Vélodrome la semaine dernière, parvenaient à réagir. Trouvé par Nanasi, Yassine égalisait d’une frappe déviée à l’intérieur de la surface (48e, 1-1).
Strasbourg était alors en feu et Ortega pensait donner l’avantage à son équipe mais après une longue période de VAR, le but était finalement refusé pour un léger hors-jeu. Pas de quoi abattre Strasbourg, qui repartait à l’abordage de plus belle. Des efforts récompensés dans les derniers instants de la rencontre. Gessime Yassine encore lui était à la réception d’un nouveau centre de Nanasi et inscrivait le but de la victoire du pied droit au deuxième poteau (85e, 2-1). Un soulagement pour Strasbourg, qui aurait pu toutefois laisser échapper la victoire puisque trois minutes plus tard, Udol trouvait le poteau. Après cette victoire alsacienne, Lens et Strasbourg sont donc à égalité à l’issue de cette 2e journée de Ligue 1 avec 3 points. Une après-midi à n’en pas douter frustrante pour les Sang et Or.
Articles Recommandés
Pl Tottenham Et De Zerbi Chutent Encore
Premier League

PL : Tottenham et De Zerbi chutent encore

Il Attaque Guendouzi Lol Sanctionne Officiellement Son Coach Des Gardiens
OL

Il attaque Guendouzi, l'OL sanctionne officiellement son coach des gardiens

Ol Fonseca Prend En Pleine Face Une Terrible Realite
OL

OL : Fonseca prend en pleine face une terrible réalité

Ol Le Havre Les Compositions 20h45 Sur Ligue 13
Ligue 1

OL - Le Havre : Les compositions (20h45 sur Ligue 1+3)

Fil Info

29 août , 20:21
PL : Tottenham et De Zerbi chutent encore
29 août , 20:05
Il attaque Guendouzi, l'OL sanctionne officiellement son coach des gardiens
29 août , 20:00
OL : Fonseca prend en pleine face une terrible réalité
29 août , 19:58
OL - Le Havre : Les compositions (20h45 sur Ligue 1+3)
29 août , 19:32
L1 : Programme TV et résultats de la 2e journée
29 août , 19:31
L'OM officialise le départ d'un attaquant
29 août , 19:30
Un gros salaire exfiltré en Italie, l'OM jubile
29 août , 19:05
Fabrizio Romano envoie Balerdi... à l’OL
29 août , 19:00
Alexander-Arnold, le départ qui fait trembler le Real

Derniers commentaires

OL : Fonseca prend en pleine face une terrible réalité

Il y a des patous et des chèvres comme ça , ils arrivent toujours à faire croire qu’ils sont bons , l’aveuglement de certains est vraiment incompréhensible … 😵‍💫😵‍💫🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Il attaque Guendouzi, l'OL sanctionne officiellement son coach des gardiens

T'as pas honte d'avoir un avatar pareil..... Mon pauvre...

L’OM trouve sa première recrue en D2 espagnole

L'OM a juste vendu pour 90M cet été apres les 70M de l'année dernière...

L’OM trouve sa première recrue en D2 espagnole

Arrêtez de raconter n'importe quoi : la situation n'a rien de périlleuse avec la DNCG : on n'est pas interdit de recrutement C'est McCourt qui bloque toutes les dépenses pour revendre le club

Fabrizio Romano envoie Balerdi... à l’OL

Des ânes

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
42110422
2Olympique Marseille logo
O. Marseille
31100404
3Lens logo
Lens
32101642
4Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
31100202
5Monaco logo
Monaco
31100101
6Strasbourg logo
Strasbourg
3210125-3
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
22020440
8Rennes logo
Rennes
11010220
9Le Mans logo
Le Mans
11010220
10Brest logo
Brest
11010220
11Lorient logo
Lorient
11010000
12Nice logo
Nice
11010000
13Paris logo
Paris
11010000
14Troyes logo
Troyes
11010000
15Le Havre logo
Le Havre
0100101-1
16Toulouse logo
Toulouse
0100102-2
17Angers SCO logo
Angers SCO
0100102-2
18Auxerre logo
Auxerre
0100125-3

Loading