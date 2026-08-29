L1 : Strasbourg renverse Lens grâce à Yassine

2e journée de Ligue 1

Stade de la Meinau

Buts : Thauvin (38e sp) pour Lens ; Yassine (48e, 85e) pour Strasbourg

Devant à la mi-temps, Lens s’est finalement incliné à Strasbourg lors de la 2e journée de Ligue 1 (2-1), la faute à un doublé de Gessime Yassine.

Large vainqueur de l’AJ Auxerre lors de la première journée, le RC Lens espérait enchaîner un deuxième succès en deux matchs ce samedi après-midi sur la pelouse du RC Strasbourg. L’après-mdi lensoise commençait de la meilleure façon. Cuisance était proche d’ouvrir le score à la 21e minute avant que Thauvin ne concrétise la bonne entame de match des Sang et Or sur penalty (0-1, 38e). Un avantage que les Nordistes n’allaient toutefois pas conserver longtemps. Dès le retour des vestiaires, les Alsaciens, balayés 4-0 par l’OM au Vélodrome la semaine dernière, parvenaient à réagir. Trouvé par Nanasi, Yassine égalisait d’une frappe déviée à l’intérieur de la surface (48e, 1-1).

Strasbourg était alors en feu et Ortega pensait donner l’avantage à son équipe mais après une longue période de VAR, le but était finalement refusé pour un léger hors-jeu. Pas de quoi abattre Strasbourg, qui repartait à l’abordage de plus belle. Des efforts récompensés dans les derniers instants de la rencontre. Gessime Yassine encore lui était à la réception d’un nouveau centre de Nanasi et inscrivait le but de la victoire du pied droit au deuxième poteau (85e, 2-1). Un soulagement pour Strasbourg, qui aurait pu toutefois laisser échapper la victoire puisque trois minutes plus tard, Udol trouvait le poteau. Après cette victoire alsacienne, Lens et Strasbourg sont donc à égalité à l’issue de cette 2e journée de Ligue 1 avec 3 points. Une après-midi à n’en pas douter frustrante pour les Sang et Or.