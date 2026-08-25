Real : Camavinga sur le départ, Chelsea passe à l'attaque

Le Real Madrid se prépare encore à boucler quelques mouvements cet été lors du mercato. Eduardo Camavinga pourrait notamment quitter le club merengue.

Le Real Madrid compte bien marquer les esprits cette saison, que ce soit en Espagne ou en Europe. José Mourinho a de grands projets pour son équipe merengue et aucun cadeau ne sera fait. Eduardo Camavinga sait que la concurrence sera très forte à son poste. L'international français ne compte pas partir, mais pourrait y être contraint dans les prochaines heures. D'autant que plusieurs clubs s'intéressent de près à son profil. C'est notamment le cas de Chelsea en Premier League.

Camavinga sur le départ, l'heure du choix a sonné

Selon les informations de The Guardian, les Blues pourraient en effet être la formation à passer à l'action dans les dernières heures du mercato afin de s'attacher les services de Camavinga. Un départ de l'ancien joueur du Stade Rennais ne serait pas forcément considéré comme problématique par le Real Madrid, qui cherchera ensuite un remplaçant au Français. Martin Zubimendi est notamment apprécié par la direction madrilène, même s'il ne sera pas évident de s'entendre avec Arsenal. Il faudra également convaincre Camavinga de quitter la capitale espagnole. Pour l'instant, le Français a toujours écarté cette possibilité, lui qui souhaite se battre pour gagner sa place au Real Madrid.

Pour laisser partir le milieu de terrain français, les Madrilènes réclament un chèque de 50 millions d'euros. Chelsea sait donc ce qu'il lui reste à faire pour parvenir à un accord avec le Real Madrid. Xabi Alonso, qui connaît bien Camavinga pour avoir collaboré avec lui la saison passée, aura également un rôle majeur à jouer pour le convaincre de rejoindre Londres. Le suspense reste entier dans ce dossier qui va encore tenir en haleine les fans et observateurs du Real Madrid et de Chelsea.