Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

1ère journée de l’Europa League :

La compo du FC Utrecht : Barkas - Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani - Vesterlund, Engwanda, Zechiel - Miguel Rodriguez, Haller, Murkin.

La compo de l’OL : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Morton - Karabec, Sulc, Fofana - Satriano.