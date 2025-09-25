Utrecht OL Europa League

Utrecht - OL : les compos (21h00 sur Canal+)

Europa League25 sept. , 19:48
parAlexis Rose
1ère journée de l’Europa League
La compo du FC Utrecht : Barkas - Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani - Vesterlund, Engwanda, Zechiel - Miguel Rodriguez, Haller, Murkin.
La compo de l’OL : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Morton - Karabec, Sulc, Fofana - Satriano.

Europa League

25 septembre 2025 à 21:00
FC Utrecht
0
0
Live64'
Olympique Lyonnais
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
57
P. Šulc
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
