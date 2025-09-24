EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

1ère journée de l'Europa League :

Mercredi 24 septembre

18h45 : PAOK Salonique - Maccabi Tel Aviv FC (sur Canal+ Live 2)

FC Midtjylland - SK Sturm Graz (sur Canal+ Foot)

21h00 : Fribourg - FC Bâle (sur Canal+ Live 4)

OGC Nice - AS Rome (sur Canal+ Foot)

Betis Séville - Nottingham Forest (sur Canal+ Sport)

Etoile Rouge Belgrade - Celtic Glasgow (sur Canal+ Live 5)

SC Braga - Feyenoord (sur Canal+ Live 3)

GNK Dinamo - Fenerbahçe (sur Canal+ Live 6)

Malmö FF - PFC Ludogorets (sur Canal+ Live 7)

Jeudi 25 septembre

18h45 : Go Ahead Eagles - FCSB (sur Canal+ Live 2)

Lille OSC - SK Brann (sur Canal+)

21h00 : FC Utrecht - Olympique Lyonnais (sur Canal+)

Aston Villa - Bologne (sur Canal+ Foot)

BSC Young Boys- Panathinaïkós FC (sur Canal+ Live 2)

Glasgow Rangers- KRC Genk (sur Canal+ Live 4)

Ferencváros TC - FC Viktoria Plzen (sur Canal+ Live 6)

Red Bull Salzbourg - FC Porto (sur Canal+ Live 5)

Stuttgart - Celta Vigo (sur Canal+ Live 3)