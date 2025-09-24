EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

Europa League

1ère journée de l'Europa League :
Mercredi 24 septembre
18h45 : PAOK Salonique - Maccabi Tel Aviv FC (sur Canal+ Live 2)
FC Midtjylland - SK Sturm Graz (sur Canal+ Foot)
21h00 : Fribourg - FC Bâle (sur Canal+ Live 4)
OGC Nice - AS Rome (sur Canal+ Foot)
Betis Séville - Nottingham Forest (sur Canal+ Sport)
Etoile Rouge Belgrade - Celtic Glasgow (sur Canal+ Live 5)
SC Braga - Feyenoord (sur Canal+ Live 3)
GNK Dinamo - Fenerbahçe (sur Canal+ Live 6)
Malmö FF - PFC Ludogorets (sur Canal+ Live 7)
Jeudi 25 septembre
18h45 : Go Ahead Eagles - FCSB (sur Canal+ Live 2)
Lille OSC - SK Brann (sur Canal+)
21h00 : FC Utrecht - Olympique Lyonnais (sur Canal+)
Aston Villa - Bologne (sur Canal+ Foot)
BSC Young Boys- Panathinaïkós FC (sur Canal+ Live 2)
Glasgow Rangers- KRC Genk (sur Canal+ Live 4)
Ferencváros TC - FC Viktoria Plzen (sur Canal+ Live 6)
Red Bull Salzbourg - FC Porto (sur Canal+ Live 5)
Stuttgart - Celta Vigo (sur Canal+ Live 3)

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Celta de Vigo
00000000
2
N. Forest
00000000
3
FC Utrecht
00000000
4
Roma
00000000
5
Porto
00000000
Tout afficher
Loading