EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée

|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
"l'irrespectueux" c'est celui qui voulait pas "respecter" le règlement justement, si tu dois jouer un match le lendemain et que tu chiales pour le décaler autre part c'est que t'es en tord y a juste pas photo
tu parles de coup du sort pour notre victoire comme si on méritait pas et tu viens me dire que t'as juste poser une question, remballes prends la L tranquillement au lieu de t'enfoncer pour rien
C'est vrai, vous ne feriez pas autant la fête si le PSG n'avait pas d'importance. Même De Zerbi va dans ce sens, et oui.
Il est incurable lui
Irrespectueux ? je ne vois pas pourquoi... Parce que Longoria a refusé les propositions que NAK voulait imposer et qui n'étaient pas à l'avantage de l'OM, ce qui de fait a permis l'application du règlement ? irrespect ou insoumission ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|10
|4
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|6
|10
|4
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
Loading